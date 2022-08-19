Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Новый пакет военной помощи бывшей УССР, предложенный президентом США Джо Байденом, включает беспилотники для наблюдения и противоминные машины, сообщает 19 августа Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

США — Украина Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Чиновник, давший интервью на условиях анонимности, рассказал, что стоимость нового пакета составит $775 миллионов и в него, среди прочего, войдут дополнительные боеприпасы и шестнадцать 105-миллиметровых гаубичных систем.

Вашингтон также планируют передать Киеву 15 беспилотников Scan Eagle, 40 противоминных машин MaxxPro MRAP и около тысячи противотанковых ракет Javelin.

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