Вашингтон, 19 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи киевскому режиму, предложенный президентом США Джо Байденом, включает беспилотники для наблюдения и противоминные машины, сообщает 19 августа Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина

Чиновник, давший интервью на условиях анонимности, рассказал, что стоимость нового пакета составит $775 миллионов и в него, среди прочего, войдут дополнительные боеприпасы и шестнадцать 105-миллиметровых гаубичных систем.

Вашингтон также планируют передать Киеву 15 беспилотников Scan Eagle, 40 противоминных машин MaxxPro MRAP и около тысячи противотанковых ракет Javelin.