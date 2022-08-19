Париж, , 20:29 — REGNUM В Елисейском дворце 19 августа по итогам телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона заявили, что глава РФ может «пересмотреть требования к визиту» экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Путин на переговорах с Макроном в Кремле Kremlin.ru

В заявлении администрации французского президента сказали, что Москва может согласиться на заезд экспертов МАГАТЭ не через Россию, а через территорию бывшей УССР — «через Киев».

Напомним, в пресс-службе Кремля по поводу сегодняшних переговоров сообщили следующее: президент России указал Макрону на систематические обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Эти обстрелы «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий». Москва готова оказать инспекторам МАГАТЭ «необходимое содействие» в ходе их визита.

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