Москва, , 20:17 — REGNUM Подготовка к проведению трибунала над украинскими неонацистами, виновными в убийстве мирных жителей Донецкой Народной Республики, продолжается в установленном режиме. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, представители трёх стран — России, Белоруссии и Сирии уже выразили готовность отправить своих наблюдателей на предстоящий судебный процесс.

«Что касается трибунала — подготовка к нему идет по намеченному плану. Но мы опираемся по дате на проведение первого трибунала на наши следственные органы, с учетом открытости данного процесса ни у кого не должно остаться сомнений. Нами были направлены приглашения в ряд стран. Пришли подтверждения от России, Белоруссии и Сирии. Также состоялся разговор по этой теме с представителями КНДР», — сказал Пушилин.

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