Москва, 19 августа, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Подготовка к проведению трибунала над украинскими неонацистами, виновными в убийстве мирных жителей Донецкой Народной Республики, продолжается в установленном режиме. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, представители трёх стран — России, Белоруссии и Сирии уже выразили готовность отправить своих наблюдателей на предстоящий судебный процесс.

«Что касается трибунала — подготовка к нему идет по намеченному плану. Но мы опираемся по дате на проведение первого трибунала на наши следственные органы, с учетом открытости данного процесса ни у кого не должно остаться сомнений. Нами были направлены приглашения в ряд стран. Пришли подтверждения от России, Белоруссии и Сирии. Также состоялся разговор по этой теме с представителями КНДР», — сказал Пушилин.