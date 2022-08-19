Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел сегодня, 19 августа, рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

Сообщается, что встреча Путина с Памфиловой состоялась в Сочи, где сегодня российский лидер встречался с президентом Казахстана Токаевым.

В ходе рабочей встречи Путин обсудил с Памфиловой предстоящие осенние выборы. Президент отметил, что избирательная кампания уже началась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2022 года состоится Единый день голосования. В 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы — глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.