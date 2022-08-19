Москва, , 20:11 — REGNUM Приговоренных к смерти иностранных наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) казнят непублично. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент уже истек срок апелляции о смягчении приговора двум британцам и одному марокканцу, которых суд в ДНР приговорил к высшей мере наказания.

«Что касается тех наемников, в адрес которых был вынесен приговор о высшей меры наказания — срок апелляции исчерпан, после чего дело было передано в министерство юстиции. Дата и место приведения приговора в исполнение, согласно нашему законодательству, не разглашается», — сказал Пушилин.

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