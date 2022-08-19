Москва, 19 августа, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Приговоренных к смерти иностранных наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) казнят непублично. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По его словам, на данный момент уже истек срок апелляции о смягчении приговора двум британцам и одному марокканцу, которых суд в ДНР приговорил к высшей мере наказания.

«Что касается тех наемников, в адрес которых был вынесен приговор о высшей мере наказания — срок апелляции исчерпан, после чего дело было передано в министерство юстиции. Дата и место приведения приговора в исполнение, согласно нашему законодательству, не разглашается», — сказал Пушилин.