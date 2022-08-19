София, 19 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении принять необходимые меры для разгрузки одного американского танкера со сжиженным газом в одном из черноморских портов. Об этом 19 августа сообщает БНР.

Nakilat Танкер со сжиженным природным газом

По словам действующего министра энергетики Болгарии Розена Христова, таким образом, София «частично избежала» возможных штрафных санкций со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты в ультимативной форме потребовали от болгарской стороны оплатить поставленное топливо.

Накануне в район Варны прибыло сразу три корабля с энергоносителями из США. При этом на сегодняшний день у Болгарии нет специальных временных хранилищ для сжиженного газа.