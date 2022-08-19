Йошкар-Ола, 19 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Для ликвидации лесного пожара, который перешел из Нижегородской области на территорию Юринского района, на место прибыло аэромобильная группировка управления МЧС по Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.

пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Техника МЧС на пожаре в Марий Эл

В состав группировки вошли 88 человек личного состава и 12 единиц техники.

Силами специалистов регионального управления «Авиалесоохраны», Юринского лесничества, арендаторов, волонтеров проводятся работы по ликвидации лесного пожара в кварталах 102, 103, 108, 109 Абросимовского участкового лесничества Юринского лесничества. Причем в ночные часы продолжается патрулирование территории.

Всего на месте работают 176 человек и 44 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Авиалесоохраны» на 19 августа, площадь пожара в Марий Эл увеличилась на 200 гектаров и составила 500 гектаров. В Юринском районе действует режим ЧС. В настоящее время — до 29 августа — в регионе действует особый противопожарный режим. В период с 19 по 26 августа в республике сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов. Местами ожидается 5 класс пожарной опасности лесов и торфяников.

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