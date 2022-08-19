Москва, 19 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Киев не считается с потерями своих войск в личном составе. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мобилизованные Киевом солдаты — это просто пушечное мясо, украинский режим не считается с жертвами со своей стороны», — сказал Пушилин.

По его словам, пленные боевики киевского режима рассказывают, что их фактически использовали для того, чтобы заткнуть бреши в обороне на оккупированной Киевом территории Донецкой Народной Республики, нисколько не заботясь о том, чтобы они могли сохранить жизнь.