Москва, 19 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ Евгений Брюн на сегодняшний день не является, сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

В Минздраве РФ пояснили, что эта должность «в процессе её доработки» была «ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов» ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюн, некогда являвшийся главным внештатным психиатром-наркологом российского Минздрава, был задержан вместе с ещё четырьмя фигурантами уголовного дела о крупной растрате и мошенничестве.