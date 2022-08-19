Москва, 19 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. После начала СВО вскрылись многочисленные факты нарушений со стороны США, работающих в странах Туркестана. Россия меняет свои подходы к вопросам безопасности, и у партнеров больше не получится игнорировать требования Москвы. Об этом в интервьюИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану и АфганистануДмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Напомним, 19 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече в Ташкентезаявил, что «США не намерены обеспечивать открытость и проверяемость своих биологических лабораторий в разных странах». Несколько подобных объектов находятся в Казахстане и Узбекистане.

По мнению эксперта, российская сторона уже давно «рассматривала размещение в соседних странах биологических объектов, финансируемых и курируемых Пентагоном, как возможную угрозу своей национальной безопасности».

«В течение нескольких последних лет с Казахстаном и другими сопредельными государствами Москва пыталась вести диалог на эту тему, добиваясь как минимум транспарентности военно-биологической деятельности США по периметру своих границ. К сожалению, этот процесс продвигался медленно, а наши партнеры, в том числе по ОДКБ зачастую не разделяли опасений России по этому вопросу», — напомнил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что «сейчас ситуация изменилась в корне».

«Начавшаяся специальная военная операция РФ вскрыла многочисленные факты, доказывающие, что под прикрытием «мирных» биологических исследований Соединенные Штаты вели в Харькове, Одессе, Киеве и других городах [б. УССР] работы, нарушающие международную Конвенцию о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Риски, связанные с американской военно-биологической программой в постсоветских странах, перешли из разряда потенциальных в категорию реальных». Дмитрий Попов

Попов заявил, что в связи с новыми обстоятельствами «можно предположить, что изменятся и подходы России к проблеме присутствия спонсируемых Вашингтоном биолабораторий в Казахстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане».

«Впредь Москва будет более жёстко, последовательно и с опорой на конкретную доказательную базу требовать от соседей обеспечения прозрачности и контроля на указанных объектах или полного прекращения сотрудничества с Пентагоном в биологической сфере. При этом все последние действия России убедительно показывают, что игнорировать её законные интересы в области безопасности в новых реалиях не получится», — резюмировал аналитик.