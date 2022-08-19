Нижний Новгород, 19 августа, 2022, 19:58 — ИА Регнум. К тушению крупного лесного пожара в Воротынском районе привлечены два вертолёта МИ-8. Об этом сообщает управление МЧС по Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

С воздуха проводится разведка горящей территории, а с помощью водосливного устройства осуществляется сброс воды. По состоянию на полдень 19 августа было совершено 28 сбросов воды объемом в 84 тонны.

В круглосуточном режиме продолжается патрулирование и окарауливание очага пожара, также создана опорная полоса.

В настоящее время в работах по ликвидации возгорания принимают участие 253 человека, в том числе от МЧС России, минлесхоза Нижегородской области, а также 82 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался еще 11 августа. 15 августа он перешел на территорию Юринского района Марий Эл. По состоянию на 0:00 мск 19 августа, пройденная огнем площадь пожара в Воротынском районе достигла 3,8 тыс. гектаров. В Марий Эл горит уже 500 гектаров леса. Жертв и пострадавших нет.

17 августа в палатке во время отдыха было обнаружено тело 51-летнего лесовода ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр». Мужчина был направлен на тушение пожара в 40 км от села Михайловское. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, начато расследование.

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