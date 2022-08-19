Москва, , 19:58 — REGNUM Главной задачей армии России и Народной милиции в Донецкой Народной Республике (ДНР) является полной освобождение страны от украинской оккупации. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом перед вооруженными силами народной республики стоит задача беречь жизни личного состава, а также мирного населения.

«Самая главная задача — с минимальными потерями выйти на государственные границы ДНР. Мы одержим победу, но здесь вопрос цены. Мы видели Мариуполь. И здесь мы должны руководствоваться исходя из приоритетов. Приоритет — это сохранение жизней. Второй приоритет – это инфраструктура, особенно в преддверии зимы», — сказал Пушилин.

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