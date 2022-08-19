Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский обязательно должен посетить саммит «Большой двадцатки», если на него лично приедет президент России Владимир Путин. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

Напомним, что президент Индонезии (в этой стране состоится ближайший саммит «Большой двадцатки») Джоко Видодо заявил, что российский лидер Владимир Путин лично посетит мероприятие. Из Кремля эту информацию пока не подтвердили.

По данным Bloomberg, в Белом доме хотят сделать так, чтобы главарь киевского режима Зеленский также попал на саммит, в качестве приглашенного гостя, в том случае, если там действительно будет Путин лично.

Напомним, что Россия проводит специальная военная операцию на территории бывшей УССР, оккупированной нацистским режимом.