Минск, 19 августа 2022, 20:28 — REGNUM Публичная политика в Белоруссии всё больше превращается в соревнование по тому, кто изощрённее восхваляет президента Александра Лукашенко. Такой вывод по итогам прошедшего 9 августа в Минске Форума патриотических сил сделал один из его участников — активист Игорь Григорьев.
«Отличился одиозный журналист Григорий Азарёнок, заявивший словами классика белорусской поэзии: «Мала іх павесіць на сухой асіне, бо нават асіна ад сябе адрыне» [Мало их повесить на сухой осине, потому что даже осина от себя отринет]. На общем фоне диссонировал лишь журналист Андрей Муковозчик, который заявил: «Август 2020 года произошёл, так как каждый из нас чего-то не сделал… Протестуны среди нас!» Это можно было понять как упрёк властям, а можно — как призыв к «охоте на ведьм» в стройных рядах сторонников Лукашенко. Итоговая резолюция сформулировала необходимость противостоять совместными усилиями давлению Запада и призвала патриотов Белоруссии не допустить национал-предателей к политической деятельности», — рассказал Григорьев.
Как сообщало ИА REGNUM, сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко провели Форум патриотических сил в очередную годовщину протестов 9 августа. Его организатором выступило общественное объединение «Белая Русь».