Минск, 19 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Публичная политика в Белоруссии всё больше превращается в соревнование по тому, кто изощрённее восхваляет президентаАлександра Лукашенко. Такой вывод по итогам прошедшего 9 августа в Минске Форума патриотических сил сделал один из его участников — активистИгорь Григорьев.

Александр Лукашенко

«Сие высокое собрание не отличалось большой информативностью. Это был официозный междусобойчик людей, с восторгом принимающих любые действия власти. Наивно было бы ожидать от них какого-либо анализа сложившейся в стране ситуации и причин, которые заставили людей в 2020 году выйти на улицу. Вместо этого выступавшие принялись на чём свет стоит ругать всех недовольных властью и восхищаться мудрой политикой Александра Лукашенко. «За что против нас Запад вводит санкции?» — вопрошал лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич ? И сам же отвечал: «За строительство союза с Россией!» Забавно, что это «строительство» активизируется всякий раз, когда Лукашенко нужна рука братской помощи из России. И наоборот, сворачивается, когда между союзниками возникают разногласия. Последний такой пример — история с ЧВК Вагнера». Игорь Григорьев

«Отличился одиозный журналист Григорий Азарёнок, заявивший словами классика белорусской поэзии: «Мала іх павесіць на сухой асіне, бо нават асіна ад сябе адрыне» [Мало их повесить на сухой осине, потому что даже осина от себя отринет]. На общем фоне диссонировал лишь журналистАндрей Муковозчик, который заявил: «Август 2020 года произошёл, так как каждый из нас чего-то не сделал… Протестуны среди нас!» Это можно было понять как упрёк властям, а можно — как призыв к «охоте на ведьм» в стройных рядах сторонников Лукашенко. Итоговая резолюция сформулировала необходимость противостоять совместными усилиями давлению Запада и призвала патриотов Белоруссии не допустить национал-предателей к политической деятельности», — рассказал Григорьев.

Как сообщалоИА REGNUM, сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко провели Форум патриотических сил в очередную годовщину протестов 9 августа. Его организатором выступило общественное объединение «Белая Русь».