Ижевск, 19 августа, 2022, 19:49 — ИА Регнум. По итогам 2021 года Удмуртия оказалась на 10 месте среди регионов Приволжского федерального округа по обеспеченности населения автомобилями. Об этом сообщает Удмуртстат.

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На каждую тысячу человек в республике приходится в среднем 305 автомобилей. Самые высокие показатели обеспеченности личным автотранспортом у Нижегородской области — 405 машин на 1 тыс. чеовек, а самые низкие у Чувашии — 240 автомобилей на тысячу человек.

В течение года показатель обеспеченности машинами населения Удмуртии вырос на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее уровень обеспеченности личным транспортом в России достиг 313 легковых автомобилей на 1000 человек. Показатель соответствует январю 2021 года. Самый высокий уровень обеспеченности личным транспортом оказался в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Наименьшее число автомобилей на 1000 человек — 231 авто — пришлось на жителей Северо-Кавказского федерального округа. В Москве уровень распространённости легковых автомобилей оказался ниже, чем в среднем по стране — 285 автомобилей на тысячу человек.

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