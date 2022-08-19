Запорожье, Украина, 19 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Спецслужбы киевского режима организовали 17 августа подрыв опоры ЛЭП в городе Мелитополе, написал 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

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По его словам, в Мелитополе предотвратили теракт, организованный спецслужбами бандеровского режима. Информация о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» появилась в полдень два дня назад.

«Как выяснилось, произошёл подрыв одной из четырёх опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», — уточнил Рогов.

В пользу версии теракта говорит тот факт, что на одной из оставшихся опор ЛЭП обнаружен заряд взрывчатки с таймером на 12:40 мск. Сапёры успели обезвредить бомбу, отметил Рогов.