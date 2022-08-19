Вашингтон, 19 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Власти США изучают возможность поставок нацистскому режиму на территории бывшей УССР новых систем вооружений, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» в Донбассе и Северном Причерноморье. Об этом сегодня, 19 августа, заявил высокопоставленная представительница Пентагона.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

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«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех [нацистского режима] в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», — заявила представитель Пентагона на брифинге для журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти США объявили, что выделят бандеровцам новый транш военной помощи на сумму $775 млн. Помощь включает в себя в том числе боеприпасы для реактивных систем HIMARS.