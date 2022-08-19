Москва, 19 августа, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в пятницу, 19 августа, но не смог отыграть снижения по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,10 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день опустился на 58 копеек и составил 59,60 рубля.

В целом по итогам рабочей недели курс доллара упал на 1,50 рубля, курс евро — на 2,71 рубля.