Москва, , 19:26 — REGNUM Жители Запорожской области оказывают российским военнослужащим всестороннюю поддержку, понимая, что те обеспечивают их безопасность. Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Плакат в поддержку спецоперации России на Украине Денис Абрамов © ИА REGNUM

В качестве примера он привел город Энергодар, где местные жители сами собрали деньги и купили сотрудникам Росгвардии, которые охраняют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), беспилотные летательные аппараты, чтобы тем было проще наблюдать за объектом с воздуха. Этот случай как нельзя лучше передает настроения местного населения, которое видит в российских военных защитников от киевского террора.

«Мы скинулись финансово и купили беспилотники. Сперва первый, потом их будет несколько и все они передаются Росгвардии, чтобы она наблюдала за ЗАЭС. Люди помогают Росгвардии, потому что понимают от кого зависит безопасность», — сказал Рогов.

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