Москва, 19 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Единственный рабочий на сегодня газоперекачивающий агрегат «Северного потока» будет 31 августа временно остановлен, сообщили 19 августа в пресс-службе Газпрома.

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«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», — сообщили в компании.

Компания пояснила, что оборудование по перекачке газа нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Необходимо каждую тысячу часов осматривать корпус на наличие неполадок, например пятен и выбоин.

Также и системы маслообеспечения, отвода продуктов сгорания газов, воздуха нуждаются в регулярном осмотре. Недопустимы утечка газа, повреждения клапанов.

Компания уточнила, что с 31 августа до 2 сентября «транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток».

Когда работы будут закончены и если не обнаружится серьёзных технических неполадок, «транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки».

Напомним, «Северный поток» снабжает российским газом Германию, Нидерланды и Францию. Проблемы с мощностью на сегодняшний день связана с европейскими и канадскими санкциями против России.