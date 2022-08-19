Оттава, 19 августа 2022, 21:03 — REGNUM Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) стал самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam. Об этом сообщило издание Variety 19 августа.
По данным источника, музыкант собрал 350 млн запросов, что является абсолютным рекордом для приложения. Отмечается, что самой популярной песней Drake стала One Dance — пользователи пытались найти эту композицию 17 млн раз.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake побил рекорд The Beatles по количеству треков в чарте Billboard. Теперь музыкант имеет в своей коллекции 31 попадание в топ-5 Billboard Hot 100, что на две композиции больше, чем у британской рок-группы.
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