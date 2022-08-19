Оттава, 19 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) стал самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam. Об этом сообщило издание Variety 19 августа.

Кадр из клипа Wait For U Drake

По данным источника, музыкант собрал 350 млн запросов, что является абсолютным рекордом для приложения. Отмечается, что самой популярной песней Drake стала One Dance — пользователи пытались найти эту композицию 17 млн раз.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake побил рекорд The Beatles по количеству треков в чарте Billboard. Теперь музыкант имеет в своей коллекции 31 попадание в топ-5 Billboard Hot 100, что на две композиции больше, чем у британской рок-группы.