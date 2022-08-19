Бухарест, 19 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Администрация экологического фонда Румынии (AFM) объявила о запуске принципиально новой программы по утилизации автомобилей старше 15 лет. Об этом 19 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Старый автомобиль

По словам главы AFM Лауренциу Николаеску, эта программа призвана полностью вывести из эксплуатации подобные машины и обеспечить переход автолюбителей на «более современные транспортные средства».

Лауренциу Николаеску «Кроме того, это позволит нашей стране утвердить свои позиции в европейских структурах, борющихся с выбросом в атмосферу углекислого газа».

Согласно официальной информации, за каждый сданный в пункт приема металла старый автомобиль его владелец получит 3000 леев ($620). Общая стоимость программы составляет 500 млн леев ($102 млн). Предполагается, что к 2026 году в Румынии «под пресс» будет отправлено 250 тысяч автомобилей.