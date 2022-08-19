Москва, 19 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Несколько человек задержаны в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере и растрате, касающихся тестирования на наркозависимость, передаёт 19 августа РЕН ТВ.

Арина Тихомирова Очередь к наркологу

Среди них — главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Также в полиции находятся ещё четверо, включая Владимира Якушева — коллегу Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии.

Задержанных, по данным источников телеканала, подозревают в закупке по завышенным ценам госучреждениями тестов и реагентов для определения наркозависимости. Сообщается, что они создали сеть аффилированных компаний в рамках этой схемы.

«Обыски прошли по 27 адресам, в том числе в офисах проходящих по делу компаний и по месту жительства Брюна и его коллег», — уточняет знакомый с ситуацией человек.