Энергодар, Бывш. УССР, , 19:10 — REGNUM Системы противовоздушной обороны в районе Запорожской атомной электростанции усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте. Об этом сегодня, 19 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«Системы ПВО в районеЗапорожской АЭСусилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности», — сказал Рогов.

Он также подчеркнул, что присутствие частей Росгвардии и систем ПВОРоссиина Запорожской АЭС — гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС из артиллерии и РСЗО, создавая тем самым угрозу масштабной ядерной катастрофы.