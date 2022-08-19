Калуга, 19 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения России и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на территории Калужской области подписано 19 августа, в Калуге в рамках III всероссийского форума «Цифровая эволюция», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония подписания документа

Подписи под документом поставили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, руководители профильных министерств.

Система ФГИС «Моя школа» — единый цифровой образовательный портал, который будет синхронизирован с региональным порталом «Сетевой город. Образование» и станет доступен в школах Калужской области с нового учебного года. На портале для педагогов будут размещаться методические материалы, для родителей — полное расписание всех школьных активностей и информация о достижениях ребенка.

Информационная система ФГИС Моя школа» внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения. Он призван снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков. Система включает огромный объем информации от всех российских школ.