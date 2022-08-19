Москва, 19 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Скончался российский поэт-песенник Анатолий Долженков. Об этом 19 августа сообщил певец Григорий Лепс на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Okras Григорий Лепс

«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром…», — написал артист. Известно, что при жизни Долженков написал стихи ко всем песням из дебютного альбома Лепса «Храни вас бог», а также сочинил хиты «Натали» и «Я слушал дождь».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в возрасте 83 лет скончался британский актёр Брюс Монтегю. Причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна.