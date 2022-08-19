Москва, 19 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Местное население видит, что киевские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и благодарят за её охрану армию России. Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Спасибо российской армии — она принимает все меры защиты ЗАЭС», — сказал политик.

Также он резко высказался относительно требований Киева устроить на объекте «демилитаризованную территорию».

«Я даже не буду обсуждать меры демилитаризации ЗАЭС — она бредовая. Это все равно что в банке убрать охрану», — заявил Рогов.