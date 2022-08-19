Лос-Анджелес, США, , 18:59 — REGNUM Актриса Сальма Хайек ведёт переговоры об участии в новом сезоне сериала «Чёрное зеркало». Об этом 19 августа пишет Variety.

Эндрю Скотт в пятом сезоне сериала «Чёрное зеркало» Цитата из сериала «Чёрное зеркало»

Помимо Хайек к съёмкам может присоединиться Энни Мерфи. Их предполагаемы роли пока держатся в тайне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шестом сезоне проекта будут задействованы Зази Битц, Паапа Эссьеду, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Кейт Мара, Дэнни Рамирес, Клара Ругор, Оден Торнтон и Аньяана Васан. Производство новых серий «Чёрного зеркала» началось ещё в мае 2022 года — дата выхода эпизодов пока неизвестна.

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