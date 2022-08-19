Купянск, Украина, 19 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Харьковской области жителям освобожденных от киевского бандеровского режима территорий в ближайшие дни начнут выдавать российские паспорта. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в администрации региона.

Vk@butina_maria Паспорт

Сообщается, что первые 10 паспортов Российской Федерации будут выданы жителям Купянска.

Кроме того, начался прием документов на российское гражданство в других освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Так, паспортный стол заработал в Волчанске.

Работники пунктов приема документов отмечают, что у некоторых граждан отсутствуют необходимые для получения гражданства документы. Многие утеряли свои паспорта во время бомбежек и обстрелов.

Такие проблемные моменты решаются в индивидуальном порядке по косвенным подтверждающим данным или иным удостоверениям личности.