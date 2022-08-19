Екатеринбург, 19 августа 2022, 18:54 — REGNUM Рельсовый автобус «Орлан» может связать Екатеринбург и Челябинск в октябре. Об этом сообщили журналистам в свердловском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Как пишет ТАСС, поезд будет курсировать через Верхний Уфалей. Длительность маршрута определена в 247 км, а время в пути составит 3 часа 56 минут.
Всего на маршруте будет пять остановочных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти собирались построить между двумя мегаполисами высокоскоростную магистраль. Однако весной 2020 года проект был заморожен.