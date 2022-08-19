Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM Рельсовый автобус «Орлан» может связать Екатеринбург и Челябинск в октябре. Об этом сообщили журналистам в свердловском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Дизель-поезд «Орлан» (сс) А. В. Белов

Как пишет ТАСС, поезд будет курсировать через Верхний Уфалей. Длительность маршрута определена в 247 км, а время в пути составит 3 часа 56 минут.

Всего на маршруте будет пять остановочных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти собирались построить между двумя мегаполисами высокоскоростную магистраль. Однако весной 2020 года проект был заморожен.