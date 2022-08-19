Вашингтон, 19 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Американские санкции не будут теперь распространяться на выплаты пенсий гражданам России, находящимся на пределами страны, сообщили 19 августа в минфине США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Решение вывести из-под санкций Вашингтона эти выплаты американское ведомство приняло 19 августа. В генеральную лицензию минфина включён следующий материал.

Теперь разрешены все операции, совершаемые «в обычном порядке и необходимые для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории России».

Добавим, что речь идёт об антироссийских санкций, которые США ввели из-за спецоперации ВС РФ по денацификации бывшей УССР.