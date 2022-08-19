Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Кастинг-директор подросткового сериала «Ханна Монтана» Лиза Лондон рассказала, кого из актрис она рассматривала на главную роль в шоу. Об этом 19 августа пишет Entertainment News.

Цитата из видеоклипа Майли Сайрус

По словам Лондон, главную героиню изначально должны были звать Хлоя Стюарт, а не Майли Стюарт. На её роль рассматривали Тейлор Момсен («Сплетница») и Даниэллу Монэ («Нэнси Дрю»), однако всё же отдали предпочтение Майли Сайрус.

ИА REGNUM напоминает, что телесериал «Ханна Монтана» транслировался на телеканале Disney с 2006 по 2011 годы. Благодаря нему Майли Сайрус получила первую популярность.