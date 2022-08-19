Москва, , 18:46 — REGNUM Киев может пойти на новые провокации с обстрелом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По поводу прилетов того кошмара, который они пытаются выстраивать — именно сегодня мы ожидаем провокаций Киева», — сказал Рогов.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на такой шаг по причине того, что на территории бывшей УССР находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, которого на фоне провокаций с ЗАЭС могут попытаться убедить повлиять на Россию.

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