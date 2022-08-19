Киев, , 18:38 — REGNUM Западной аудитории через все возможные источники внушают, что киевскому режиму следует «набраться терпения» и быть готовым к длительной «войне на истощение», написал 19 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Британские генералы просят Зеленского не торопиться с «блицкригом в степи», рекомендуют отказаться от контрнаступления на херсонском направлении до 2023 года, напомнил военкор.

Тем временем Великобритания, а с недавнего времени и Эстония, проводят переобучение служащих ВСУ, Запад рассчитывает за несколько месяцев подготовить до 10 тысяч боевиков, добавил Поддубный.