Никосия, , 18:38 — REGNUM Введение запрета на шенгенские визы для граждан России не устраивает ни Грецию, ни Кипр, пишет 19 августа Politico.

Кипр. Протарас AyianapaProtaras

Представители этих стран заявили, что подобные меры не должны касаться граждан России. Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу сказал: «Это было бы неправильное решение».

Он привёл в пример Турцию, с которой у Никосии сложные отношения, но и гражданам этой страны на Кипре выдают визы.

Напомним, русофобски настроенные члены ЕС инициировали обсуждение в Брюсселе запрета выдачи туристических виз для всех граждан России. Саммит уровня глав МИД на эту тему состоится в конце месяца.

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