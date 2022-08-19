Москва, 19 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. С утра 19 августа киевские войска ещё не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

При этом политик отметил, что обстрелы украинских карателей по ЗАЭС производились в ночь с 18 на 19 августа.

«Если говорить по поводу ударов, то сейчас шум слышан, а прилеты где-то на окраинах города. В Энергодаре шум прилетов слышен, но куда бьют сказать не могу. Слава Богу сегодня по территории ЗАЭС прилетов не было», — сказал Рогов.