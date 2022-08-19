Вашингтон, 19 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Популярный актёр Райан Гослинг планирует присоединиться к касту приквела криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом 19 августа сообщил портал Comicbook.

Кадр из интервью Райан Гослинг

В настоящий момент артист ведёт переговоры со студией Warner Bros. Discovery о своём присоединении к ранее приглашённой в проект Марго Робби. Детали сюжета будущей ленты неизвестны, однако её режиссёром выступит Джей Роуч («Скандал»).

ИА REGNUM напоминает, что Райан Гослинг и Марго Робби вместе принимали участие в съёмках «Барби». Премьера картины намечена на июль 2023 года.