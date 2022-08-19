Вологда, 19 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Великий Устюг и Устюжна получат гранты Минстроя РФ на реализацию своих проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Владимир Станулевич Собор Прокопия Праведного на набережной Сухоны в Великом Устюге, построенном над могилой святого

«В Великом Устюге воплотим в жизнь проект «От нового мифа к древним истокам». Приведём в порядок общественную историческую территорию Городища, Смольниковского и Александровского озер. В Устюжне продолжим благоустраивать Торговую площадь. Преобразится территория у Воскресенского собора, ярмарочный городок и участок набережной», — написал глава региона.

Сумма грантов — 80 и 75 млн рублей. Проекты будут реализованы в 2023 году.

В федеральном проекте Вологодчина участвует с 2018 года. За это время 9 проектов получили поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, Тутаев и Углич получат по 85 миллионов на благоустройство.