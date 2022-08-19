Миасс, Челябинская область, 19 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. 36-летний житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти. об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следователей, ночью 17 августа в Миассе он, находясь за рулём автомобиля, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Но вместо выполнения требования полицейского он начал движение и провёз стража порядка по земле, после чего скрылся.

Полицейский получил телесные повреждения. А гражданина поймали спустя некоторое время пьяным за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8–14 августа в Челябинской области выявили 360 пьяных водителей. Это меньше, чем было в период с 1 по 7 августа.