Энергодар, Украина, 19 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Б. УССР должна быть отключена от Запорожской АЭС как можно скорее, написал 19 августа в своем телеграм-канале (Colonnelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Как сообщалось ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российским властям не следует отключать ЗАЭС от электросетей б. УССР, поскольку произведенное на станции электричество принадлежит Киеву.

ЗАЭС и ее электричество теперь принадлежит России, и, отключая временно оккупированные нацистами территории, следует «донести, что это расплата за терроризм шайки Зеленского», полагает эксперт.

Как сообщалось ранее, 18 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область «минами-лепестками». В тот же день средства ПВО отразили атаки на Бальбек и Керчь. Также продолжались атаки ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и обстрелы жилых районов городов Донбасса.