Тюмень, 19 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Из Тюмени 19 августа на боевое слаживание отправилась очередная группа контрактников батальона «Тобол» и подразделения«Тайга». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга»

«Сейчас у нас уходит самая интернациональная группа. У нас все возрасты. Все прошли обучение по тактической медицине. Поехали несколько человек с боевым опытом в Афганистане, в частности, механик-водитель», — отметил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Отмечается, что в состав новой группы вошла девушка с медицинским образованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области идёт формирование инженерного батальона «Тобол», подразделения снайперов «Тайга» и дивизиона «Сибирь» для участия в спецоперации в республиках Донбасса. По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, ежедневно в военкомат поступает по 15 заявлений от желающих служить по контракту.