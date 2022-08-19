Ростов-на-Дону, , 18:25 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) заложили первый камень в основание первого на юге России авиационного ангарного комплекса для технического обслуживания воздушных судов. Об этом 19 августа в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Символично, что церемония состоялась накануне Дня Воздушного флота России, в день рождения прославленного донского атамана Матвея Платова, а также в год пятилетия аэропорта «Платов» и его базового перевозчика — авиакомпании «Азимут».

«Он должен быть построен в «Платове» к концу 2023 года, и это будет первый подобный комплекс на юге РФ. Собственный ангарный комплекс позволит компании самостоятельно обслуживать парк своих воздушных судов. Это сделает донского перевозчика более эффективным. Кроме того, на новом подразделении «Азимута» будут созданы несколько десятков рабочих мест», — отметил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что соглашение о строительстве ангарного комплекса было подписано на полях ПМЭФ-2022. Стоимость реализации инвестиционного проекта оценивается в 800 млн рублей. Проектная документация практически готова.

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