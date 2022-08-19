19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что немецкие ремесленники из округа Галле-Заалекрайс в федеральной земле Саксония-Анхальт обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с письмом, в котором попросили отменить антироссийские санкции.

Оксана Переможенко, , 19:23 — REGNUM Немецкие ремесленники из округа Галле-Заалекрайс в федеральной земле Саксония-Анхальт обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с письмом, в котором попросили отменить антироссийские санкции. Об этом, ссылаясь на соответствующее письмо, пишет газета Die Welt.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради [бывш. УССР] своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» — говорится с письме.

В обращении к Шольцу также говорится о том, что падение уровня жизни даже среднего класса поспособствует резкому снижению покупательской способности, после чего последует разорение мастеров.

Обращение немецких ремесленников к канцлеру ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что Германия снабжает Киевский режим оружием, а Европа хорошо жила за счет доступных российских ресурсов. Иные отметили, что одного снятия санкций мало для дальнейшего запуска «Северного потока — 2», что крайне нужно для промышленности ФРГ. Были и те, кто отметил, что обращаться нужно не к Шольцу, а в США, из-за которых страдает Европа.

«Шольц, включай «Поток — 2», или снесут…» — призвал Александр.

«Вот что значит зима на носу», — отметил Aleksandr S.

«США старательно уничтожают Европу», — пишет Елена.

«Им газ! А они оружие [киевскому режиму]…» — прокомментировала Нина.

«Неужели немцы такие глупые? Причем тут [киевский режим]? Все ради гегемона», — иронизирует Татьяна.

«Доктор сказал в морг, значит, в морг. И нечего тут», — призвал Ded Sagi.

«Как это недемократично со стороны немецких промышленников», — с сарказмом комментирует Velikij. dzi.

«Наблюдаем, кто кого: здравый смысл или упоротость», — шутит Юлия Ч.

«А, собственно, уже поздно… Пусть европейцы на зеленой энергетике поживут. Если им газ дать, они начнут клепать танки!» — отметил BioHyde.

«Во-первых, сами голосовали за своего Шольца и его партию. Во-вторых, Шольц ничего не решает, — обратите свои стенания, просьбы и молитвы к Вашингтону», — написал «Ужас Кошмар».

«Мало снять санкции. Надо ещё озвучить на весь мир обращение к России с искренними извинениями…» — пишет Luther Dark.

«Включай, не включай СП-2, но российского газа не будет, пока ФРГ остается русофобским государством», — подчеркнул Сергей Р.

«Самое забавное, что они думают, что если они снимут санкции с СП-2, то газ автоматически потечёт в их бюргерские хранилища. История с турбиной показала, что ещё потребуется примерное поведение и энергичное виляние хвостом», — с юмором добавил Ваган.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А ещё даже осень не наступила», — смеется Рома.

«Вот жили себе люди нормально. Работали, рожали. А тут бах — Зеленский нарисовался. И всё пошло прахом. Верните Меркель хотя бы!» — написала Татьяна.

«Пусть промышленники претензии предъявляют Америке», — призвал один из участников обсуждения.

«Главным условием подачи газа в Германию должно быть прекращение поставок оружия [киевскому режиму]», — отметил Владимир.

«Шольц попал… США не разрешают ему, а народ его скоро снесет», — смеется S.

«А Меркель сейчас сидит и думает: слава богу, что я вовремя свалила!» — подытожила Irina T.