Между Россией и Казахстаном раскручивают «маховик вражды» — мнение
Москва, 19 августа, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Проведение СВО России на территории бывшей УССР добавило аргументов тем, кто хочет поссорить Москву и Нур-Султан. Об этом 19 августа в интервью ИА REGNUM рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
По мнению эксперта, отношения России и Казахстана «довольно хрупкие» и, в целом, геополитическая ситуация «не способствует тому, чтобы накопившийся груз проблем был одномоментно решен и купирован постоянным диалогом и сотрудничеством».
Собеседник отметил, что фундаментально «характер взаимодействия России и Казахстана не менялся, и он в последнее время очень зависим от внутренней политической и общественной динамики Казахстана».
«Кризис c [б. УССР] добавил аргументов сторонникам разрыва отношений с Россией. Они периодически инициируют общественные дискуссии и актуализируют в информационной повестке нужные им тезисы», — подчеркнул эксперт.
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