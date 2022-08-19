Судак, Крым, , 18:17 — REGNUM Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», исполнил желание 6-летней Софии Воронковой из города Кстово Нижегородской области. Девочка мечтала встретиться с певцом Ваней Дмитриенко, её желание было реализовано в рамках фестиваля »Таврида. АРТ», проходящего в бухте Капсель в период с 15 по 19 августа.

София Воронкова и Ваня Дмитриенко АНО «Россия — страна возможностей»

«Я очень переживала, у меня все тряслось: и руки, и ноги, и даже челюсть!» — вспоминает София.

Эту мечту команде проекта удалось исполнить на фестивале «Таврида. Арт», прошедшем в Крыму.

«Я до последнего не говорила ей, куда и зачем мы едем. Когда нас встретили на Тавриде, я сказала Соне: «Сейчас ты встретишься с Ваней». Она не поймет, с каким Ваней, какая встреча? Когда она увидела его, её просто затрясло! Она побежала обниматься с ним», — рассказала мать девочки Юлия Владимировна.

София полюбила песни Вани, когда лежала в больнице в отделении онкологии. Его песня «Ты Венера, я Юпитер» стала самой любимой.

«Мы подарили ей на день рождения микрофон, — продолжила Юлия Владимировна, — Каждое утро она включала колонку и пела: «Руки выше! Я вас не слышу!». А мы подпевали и хлопали ей. Она танцевала и, как на концерте, показывала нам: «Ты Венера» — поднимала руки вверх, «Я Юпитер» — показывала на себя. Это было очень театрализовано!».

София подпевала вместе с Ваней за кулисами главной сцены арт-фестиваля.

«Было так классно! Я довольна! Смотрела концерт, пела и танцевала!» — говорит она.

Мама Софии признается, что месяцы, проведенные в больнице, были настоящим испытанием.

«Когда долго находишься в одном пространстве и каждый день одно и то же, это эмоционально тяжело. А вчера для нас был такой всплеск! Тысяча эмоций в секунду, если описать это словами. Спасибо вам за это большое дело!» — рассказала она.

«Слово «доброта» я не очень люблю, но то, что вы делаете, — это, правда, удивительно. Вроде так и должно быть — помогать людям и отзываться на это, вроде это все так просто, а на самом деле и сложно одновременно. Ты рада, Соня?» — спросила Юлия Владимировна дочку, на что София ответила вопросом: «Мам, а для чего я, думаешь, пою? Чтобы, когда я вырасту, я выучу ноты и тоже буду петь!».

«Вот и новая мечта родилась! Спасибо вам огромное!» — подытожила Юлия Владимировна.

Организаторы проекта отмечают, что у каждого есть возможность помочь проекту исполнить нематериальные мечты детей и пожилых с состоянием здоровья, угрожающим жизни. На сайте посол. мечтайсомной. рф можно оформить пожертвование на любую комфортную сумму. Благодаря этой помощи еще больше детей, как София Воронкова, смогут исполнить свои заветные мечты.